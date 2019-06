Любимец на Дейна Уайт изгоря с допинг

Един от любимите бойци на Дейна Уайт беше хванат с допинг Шон О‘Мали е дал положителна проба преди галавечерта UFC 239, която ще се проведе на 6 юли в Лас Вегас. В неговия организъм е имало следи от остарин.

О‘Мали имаше насрочен мач срещу опитния Марлон Вера. Все още няма обявено наказание. Очаква се санкцията да бъде наложена след разпит на боеца. Това не е първо провинение за младока, който и преди е бил хващан от Американската антидопингова агенция.

He will not be re-sanctioned by USADA as the trace amounts found this time around appeared to be residual from the original test-failure back at UFC 229 and gave him what the anti-doping agency described as ‘no performance advantage'.https://t.co/WjzMrvMu6w