Тенис Фелисиано Лопес не допусна грешката на Григор Димитров 22 юни 2019 | 20:47



37-годишният испанец, 113-и в световната ранглиста в момента, спаси всичките 8 възможности за пробив на съперника си в мача, за да триумфира.

Оже-Алясим, който в първия кръг елиминира в два сета българина Григор Димитров, пласира 25 аса. Тийнейджърът взе оспорвания първи сет, след като спечели четири от последните пет разигравания в тайбрека.



В началото на втората част Лопес реализира първи пробив и запази преднината си до края й, за да изравни.



В третия сет испанецът отново успя да пробие за 3:2, след което при 5:3 пропусна четири мачбола, но веднага след това нямаше проблеми да стигне до успеха при собствен сервис.

FELI FIRES INTO THE QUEEN'S FINAL @feliciano_lopez defeats Auger-Aliassime 6-7(3), 6-3, 6-4 to make the @QueensTennis final pic.twitter.com/gjtwqygE4j — ATP Tour (@ATP_Tour) June 22, 2019

Лопес има шест титли в кариерата си, три от които на трева, а в търсене на седмия си трофей той ще се изправи срещу французина Жил Симон.

34-годишният Симон достигна до първи финал в кариера си на тревна настилка след 6:7(4), 6:4, 6:3 срещу четвъртия в схемата Даниил Медведев (Русия) за 2:38 часа.



Бившият номер 6 в света се възползва от двойна грешка на Медведев, за да реализира пробив за 5:3 в решаващия трети сет, след което затвори мача при собственото си подаване.



Французинът, 38-и в класацията на АТП, достигна до 22-и финал в кариерата си, в който ще търси 15-ия си трофей.

@GillesSimon84 is through to his first ATP Tour final of the year at The Queen's Club. — ATP Tour (@ATP_Tour) June 22, 2019

