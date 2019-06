Федерер за 13-и път на финал в Хале

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер се класира за 13-и път на финала на любимия си тенис турнир от сериите АТР 500 в Хале. Маестрото срази с 6:3, 6:3 Пиер-Юг Ербер и ще спори за десетата си титла в германския град, където миналата година отстъпи на Борна Чорич в битката за отличието.

В спора за купата Федерер ще се изправи срещу Давид Гофен, който по-рано през деня се справи със съпротивата на Матео Беретини със 7:6(4), 6:3. Ако триумфира, то Федерер за 16-и път в кариерата си ще е спечелил поне три титли през сезон, а иначе общо ще е стигнал до 102 купи.

It’s THIRTEEN HALLE FINALS for Federer @rogerfederer defeats Herbert 6-3, 6-3 and will play Goffin in the @ATPHalle final pic.twitter.com/Iysa4Onsaq