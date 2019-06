Ашли Барти е финалистка в Бирмингам

Шампионката от "Ролан Гарос" Ашли Барти (Австралия) се класира за финала на турнира по тенис на трева в английския град Бирмингам с награден фонд 1 милион долара. Поставената под номер 2 Барти пласира 11 аса и надделя над Барбора Стрицова (Чехия) с 6:4, 6:4 и записа 11-и пореден успех. В мача за титлата тя ще се изправи срещу осмата в схемата Юлия Гьоргес (Германия), която елиминира хърватката Петра Мартич с 6:4, 6:3.

