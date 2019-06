Джампаоло: Амбицията ни трябва да бъде да играем вълнуващ и въздействащ футбол

“Работих много усърдно, за да получа тази възможност. Милан са един от най-успешните и важни клубове в Европа. Това е чудесна възможност за мен. Щастлив и мотивиран съм. Пътуването, което ме доведе тук, беше дълго и все още не е приключило, защото никога няма край. Човек никога не престава да развива проекти, идеи и т.н. Но в момента съм радостен да започна това ново приключение в този велик клуб. Трябва да отбележа, че вече съм добре отпочинал и нямам търпение да започна. Паоло Малдини и Звонимир Бобан разполагат с професионализъм, компетентност и страст. Придават истинското значение на това да играеш за Милан, да тренираш Милан или да си част от този клуб. Казах им, че с времето ще се опознаем един с друг. Тяхната история говори за тях, а страстта им е заразителна. Трябва да призная, че в началото губех доста мачове срещу Милан, въпреки че започнах да постигаме някои добри резултати. Сигурно защото започнах да водя по-конкурентни тимове.

Да играеш на “Сан Сиро” винаги е специално. Това означаваше за мен като опонент на този стадион. Вярвам, че това е най-удивителният стадион в Италия. Винаги е вълнуващо да играеш на “Сан Сиро”.

It’s time to meet our new Coach, Marco Giampaolo

La prima intervista di Marco Giampaolo: "Sono molto felice e motivato. L'obiettivo deve essere giocare un calcio affascinante" pic.twitter.com/vusodeI8H0