Волейбол Смърт разтресе света на волейбола 22 юни 2019 | 14:57 - Обновена 0



копирано



Niewiarygodne...

Spoczywaj w pokoju, Miguel.

https://t.co/ieggHvUhc9 — Jastrzbski Wgiel (@KlubJW) June 22, 2019

46-годишният наставник на женския италиански тим Саугела (Монца), който е роден в Мендоса (Аржентина), е намерил смъртта си в хотел в Италия.

Come ci siamo divertiti con te e la Spagna “corazon cabeza e cocones” a Mosca nel 2007! RIP Miguel pic.twitter.com/immzFrCtxN — Volleyball.it (@Volleyball_it) June 22, 2019

Фаласка, който бе част от легендарния тим на Испания, който стана европейски шампион през 2007 година, е получил инфаркт.

Saugella Monza’nn koçu,spanya’nn önemli voleybol figürlerinden biri olan Miguel Angel Falasca kalp krizi sebebiyle 46 yanda hayatn kaybetti. #RIP pic.twitter.com/MshkXyZwHh — Voleybol Plus (@voleybolplus) June 22, 2019

Тъжната новина бе оповестена от бившия колега и приятел на Фаласка - Хосе Луис Молто. Според него 46-годишният треньор е бил в Италия на сватбата на втория треньора на Монца. В петък вечер Мигел Анхел се е почувствал зле. Медицинските служби са били повикани в хотела, но лекарите не са успели да спасят бившия разпределител.



Смъртта е потвърдена и е в резултат на инфаркт. Съпругата на Фаласка, Естер Кустодио, вече е напуснала дома си, за да бъде заедно с децата си в в този труден момент.

Il mondo del volley piange la scomparsa di Miguel Angel Falasca, allenatore del Saugella Team Monza

https://t.co/Qt50UUugoq pic.twitter.com/1adHdxjwUY — Federvolley.it (@Federvolley) June 22, 2019

Мигел Фаласка в своята волейболна кариера (през 1996-2013 година) играе като разпределител за Лас Палмас, КНАК (Рьозеларе), Модена, СКРА Белхатов и Урал (Уфа). С националния отбор на Испания той спечели златен медал на Европейското първенство 2007 в Русия.



Като треньор, Фаласка работи с отборите на СКРА Белхатов, Воро Волей (Монца), националният тим на Чехия, а за последно водеше женския тим на Монца.

Като треньор Мигел Анхел Фаласка постига най-големите си успехи с тима на полски СКРА Белхатов, с който става шампион на Полша през 2014, печели Купата на Полша през 2016 година и класира тима на 4-о място в Шампионската лига през 2015 година.

Szok i niedowierzanie... Miguel, dzikujemy za wszystko, co zrobie dla siatkówki. Rodzinie i bliskim skadamy wyrazy gbokiego wspóczucia. Spoczywaj w pokoju! pic.twitter.com/FInVx0wxD1 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 22, 2019

Братът на Мигел Анхел Фаласка - Гийермо (41 години) също бе част от легендарния тим на Испания, който Андреа Анастази изведе до европейската титла през 2007 година.

Alejandro Blanco @COE_Presidente: "Nuestros pensamientos y afecto con la familia del voleibol español y allegados de Miguel Ángel Falasca. Formó parte de la mejor generación de la historia del voleibol español. Descanse en paz" — COE (@COE_es) June 22, 2019 Волейболният свят бе потресен днес от новината, че известният испански специалист Мигел Анхел Фаласка изненадващо е починал.46-годишният наставник на женския италиански тим Саугела (Монца), който е роден в Мендоса (Аржентина), е намерил смъртта си в хотел в Италия.Фаласка, който бе част от легендарния тим на Испания, който стана европейски шампион през 2007 година, е получил инфаркт.Тъжната новина бе оповестена от бившия колега и приятел на Фаласка - Хосе Луис Молто. Според него 46-годишният треньор е бил в Италия на сватбата на втория треньора на Монца. В петък вечер Мигел Анхел се е почувствал зле. Медицинските служби са били повикани в хотела, но лекарите не са успели да спасят бившия разпределител.Смъртта е потвърдена и е в резултат на инфаркт. Съпругата на Фаласка, Естер Кустодио, вече е напуснала дома си, за да бъде заедно с децата си в в този труден момент.Мигел Фаласка в своята волейболна кариера (през 1996-2013 година) играе като разпределител за Лас Палмас, КНАК (Рьозеларе), Модена, СКРА Белхатов и Урал (Уфа). С националния отбор на Испания той спечели златен медал на Европейското първенство 2007 в Русия.Като треньор, Фаласка работи с отборите на СКРА Белхатов, Воро Волей (Монца), националният тим на Чехия, а за последно водеше женския тим на Монца.Като треньор Мигел Анхел Фаласка постига най-големите си успехи с тима на полски СКРА Белхатов, с който става шампион на Полша през 2014, печели Купата на Полша през 2016 година и класира тима на 4-о място в Шампионската лига през 2015 година.Братът на Мигел Анхел Фаласка - Гийермо (41 години) също бе част от легендарния тим на Испания, който Андреа Анастази изведе до европейската титла през 2007 година. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 677 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1