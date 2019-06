Испания Реал Мадрид ще се сдобие и с женски отбор 22 юни 2019 | 12:38 - Обновена 0



Според информациите процесът ще бъде завършен през следващата седмица и новосформираният тим ще се включи в първенството от предстоящия сезон. Повечето от състава на СД Такон подновиха договорите си след спечелването на промоцията, като от Реал може да задържат голяма част от играчите и да прибавят към тях няколко звездни имена. Las Galácticas? According to reports, Real Madrid are to launch a women's team for the 2019-20 Liga Iberdrola season: https://t.co/WoR1qIwr82 pic.twitter.com/7mCFKufDVQ — AS English (@English_AS) June 22, 2019 Флорентино Перес най-вероятно се е вдъхновил за това начинание от успехите на враговете Реал Мадрид ще се сдобие и с женски отбор, след като купи лиценза на спечелилия промоция в испанския елит СД Такон за сумата от 500 хиляди евро, съобщава "Ел Мундо".Според информациите процесът ще бъде завършен през следващата седмица и новосформираният тим ще се включи в първенството от предстоящия сезон. Повечето от състава на СД Такон подновиха договорите си след спечелването на промоцията, като от Реал може да задържат голяма част от играчите и да прибавят към тях няколко звездни имена.Флорентино Перес най-вероятно се е вдъхновил за това начинание от успехите на враговете Атлетико Мадрид Барселона . Женският състав на градския съперник стана шампион на страната през изминалата кампания, а този на каталунците достигна до финала на дамската Шампионска лига, ставайки първият испански тим с това постижение. Мач помежду им от миналия сезон събра 60739 зрители на Wanda Metropolitano , което е световен рекорд за женски шампионатен двубой.

