Бойни спортове Малиняджи и Лобов минаха през кантара (видео + снимки) 22 юни 2019 | 11:36 - Обновена 0



копирано

Големите врагове Поли Малиняджи и Артьом Лобов застанаха очи в очи преди двубоя помежду им. Американецът с италиански корени и руско-ирландският боец ще решават спора си с голи ръце на 22 юни на BKFC в Тампа (САЩ). @PaulMalignaggi vs. @RusHammerMMA is official at #BKFC6 tomorrow night LIVE on @FiteTV! @bareknucklefc pic.twitter.com/w3SHgEX8jQ — Josh Carey (@JoshDCarey) June 21, 2019 През цялото време Лобов и Малиняджи се заканваха един на друг, а това продължи и на официалния кантар. Поли постоянно провокираше своя опонент, който вече има един мач в лигата за боеве с голи ръце. Малиняджи показа тегло от 70,2 кг, а Лобов закова кантара на 70,1 кг. It's happening. @PaulMalignaggi vs. @RusHammerMMA.



All that's left is for their knuckles to hit their faces after one final faceoff at #BKFC6 weigh-ins. pic.twitter.com/NJOXtmmG37 — MMA Junkie (@MMAjunkie) June 21, 2019

Между двамата бойци съществува открита неприрязън. Преди битката двамата си позволиха да отрправят един към друг жестоки обиди, а по време на пресконференцията дори Малияджи наплю Лобов. Между двамата бойци съществува открита неприрязън. Преди битката двамата си позволиха да отрправят един към друг жестоки обиди, а по време на пресконференцията дори Малияджи наплю Лобов.

mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 236

1