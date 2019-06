Французин и травма спряха шампиона в Хале

Защитаващият титлата си Борна Чорич прекрати участието си на турнира в Хале заради контузия. Хърватинът загуби първия сет на четвъртфиналите с 5:7 от французина Пиер-Юг Ербер, след което получи травма в гърба и не успя да продължи срещата.

Unfortunately, @borna_coric is forced to retire from his quarter-final match at @ATPHalle. @p2hugz moves into the semi-finals. #NoventiOpen19 pic.twitter.com/OSDaceR7Ui