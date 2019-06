Тенис Гофен изхвърли Зверев от турнира в Хале, Беретини с осма поредна победа 21 юни 2019 | 18:21 0



What a match of @David__Goffin!!! He def. Sascha Zverev 3-6 6-1 7-6(3). #noventiopen19

NOVENTI OPEN_KET pic.twitter.com/uvyVBoXfpp — NOVENTI OPEN (@ATPHalle) June 21, 2019 Белгиецът Давид Гофен се наложи с 3:6, 6:1, 7:6 (3) над поставения под №2 Александър Зверев на 1/4-финалите на турнира на трева в Хале. Гофен пропусна два мачбола при 5:4 (и сервис на германеца) в третия сет, но въпреки това успя да се пребори за победата, която бе първа за него срещу играч от Топ 10 през 2019 година.Заемащият място №33 в ранглистата на ATP в момента Гофен надделя над Зверев след 2 чаас и 16 минути битка на полуфиналите ще играе с правещия страхотен сезон на трева италианец Матео Беретини. По-рано днес Беретини надигра с 6:2, 7:6 (4) номер 3 в схемата Карен Хачанов (Русия). Италианецът, който до тази година имаше само 2 победи на трева на ниво ATP, миналата седмица триумфира в Щутгарт и в момента е в серия от вече 8 поредни победи. 0



