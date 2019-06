Тенис Приказката на Оже-Алясим продължава с пълна сила 21 юни 2019 | 18:00 - Обновена 0



Just a reminder....18 years old @felixtennis with the shot of the day so far at @QueensTennis



@TennisTV pic.twitter.com/DJswtW4Djp — ATP Tour (@ATP_Tour) June 21, 2019 Поставеният под №8 Оже-Алясим записа днес втора победа от два мача срещу водача в схемата Циципас, след като го надигра по-рано тази година на Индиън Уелс. В юношеската верига на ITF канадецът има още 3 победи (от 3 мача) срещу 20-годишния грък, като в тези три срещи е загубил само сет.

Flawless, Flying Felix



Auger-Aliassime continues his dominance over Stefanos Tsitsipas, winning 7-5, 6-2.



He’s the youngest man to reach the #QueensTennis SFs since Lleyton Hewitt in 1999. pic.twitter.com/Vrm1TD9ZKf — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 21, 2019 С днешния си успех канадецът стана най-младият тенисист, достигнал полуфиналите в “Куинс” след австралийската легенда Лейтън Хюит, който също е на 18 години, когато постига това през 1999.

SKILLS from @felixtennis



@TennisTV | #QueensTennis pic.twitter.com/pc5OpQ4YYz — ATP Tour (@ATP_Tour) June 21, 2019 Трябва да се отбележи и това, че Оже-Алясим не бе играл на турнир на трева от ранга на ATP до миналата седмица. Той обаче достигна до финала на Mercedes Cup в Щутгарт миналата седмица, а сега е близо до нов директен мач за трофей.

Daniil's done it @DaniilMedwed is through to the @QueensTennis semi-finals, defeating Diego Schwartzman 6-2 6-2 #QueensTennis pic.twitter.com/93pMUZJqnE — ATP Tour (@ATP_Tour) June 21, 2019 За полуфиналите междувременно се класира и Даниил Медведев, който стана днес първият руснак в “Оупън ерата” (от 1968 година насам), който достига до тази фаза на турнира в “Куинс”. На четвъртфиналите днес поставеният под №4 Медведев помете с 6:2, 6:2 за 77 минути аржентинеца Диего Шварцман и ще спори за място на финала с победителя от изцяло френския сблъсък между Жил Симон и Никола Маю. Тийнейджърът Феликс Оже-Алясим продължава с великолепното си представяне в “Куинс”. След като в първия кръг вчера елиминира Григор Димитров, а после се справи и с австралиеца Ник Кирьос, днес 18-годишният канадец се справи с нов сериозен съперник - гръцкия талант Стефанос Циципас. Оже-Алясим спечели със 7:5, 6:2 мача от 1/4-финалите и на 1/2-финалите ще играе със сънародника си Милош Раонич или испанския ветеран Фелисиано Лопес.Поставеният под №8 Оже-Алясим записа днес втора победа от два мача срещу водача в схемата Циципас, след като го надигра по-рано тази година на Индиън Уелс. В юношеската верига на ITF канадецът има още 3 победи (от 3 мача) срещу 20-годишния грък, като в тези три срещи е загубил само сет.С днешния си успех канадецът стана най-младият тенисист, достигнал полуфиналите в “Куинс” след австралийската легенда Лейтън Хюит, който също е на 18 години, когато постига това през 1999.Трябва да се отбележи и това, че Оже-Алясим не бе играл на турнир на трева от ранга на ATP до миналата седмица. Той обаче достигна до финала на Mercedes Cup в Щутгарт миналата седмица, а сега е близо до нов директен мач за трофей.За полуфиналите междувременно се класира и Даниил Медведев, който стана днес първият руснак в “Оупън ерата” (от 1968 година насам), който достига до тази фаза на турнира в “Куинс”. На четвъртфиналите днес поставеният под №4 Медведев помете с 6:2, 6:2 за 77 минути аржентинеца Диего Шварцман и ще спори за място на финала с победителя от изцяло френския сблъсък между Жил Симон и Никола Маю.

