Селекционерът на младежите на Англия: Главата на Уан-Бисака е пълна с мисли за Ман Юнайтед

"Когато тази спекулация лети около теб, тя непременно ще обърне главата ти. За един млад играч... би било глупаво да не се каже, че по някакъв начин той трябва да мисли за това. Това, което ще кажа, е, че той не говори прекалено много, че не можете да научите твърде много. Той държи нещата за себе си и е много затворен човек", заяви Ейди Ботройд.

The end of a pretty bad day for Aaron Wan Bissaka pic.twitter.com/9Pg5mLnyht