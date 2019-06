Петер Чех официално се завърна на " Стамфорд Бридж ". 37-годишният бивш страж, който сложи край на футболната си кариера след края на сезона, ще изпълнява ролята на технически съветник и консултант по представянето на отбора. Чехът ще работи в тясно сътрудничество с Марина Грановская, която днес лично го представи в новата му роля.Чех започна кариерата си в Челси през 2004 година и в продължение на 11 сезона бе титулярен страж на "сините от Лондон". През лятото на 2015-а той напусна и продължи кариерата си в Арсенал

"Чувствам се привилегирован, че имам възможността да се присъединя отново към Челси и да помогна за постигането на възможно най-високото ниво на представяне, с което да продължим успехите, които имаше клубът в последните 15 години. Чакам с нетърпение това ново предизвикателство. Надявам се, че мога да използвам всичките си футболни познания и опит за това да помогна на отбора да постигне повече успехи в бъдеще", заяви Чех.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



