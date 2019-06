Фернандо Торес окачва бутонките

“Имам да ви съобщя нещо много важно. След 18 вълнуващи години, дойде времето да прекратя своята футболна кариера. Следващата неделя, 23-ти в 10,00 часа японско време, ще дам пресконференция в Токио, на която ще обясня всички детайли. Ще се видим там”, написа Фернандо Торес.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu