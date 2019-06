Още една изненада на Копа Америка (видео)

Уругвай не можа да запише втора победа на Копа Америка. Отборът на Оскар Табарес срещна яростна съпротива от Япония и мачът помежду им в Порто Алегре завърши 2:2. "Самураите" на два пъти повеждаха благодарение на Коджи Мийоши, но първо Луис Суарес от дузпа, а след това и Хосе Хименес връщаха попаденията.

Японците се представиха по коренно различен начин в сравнение с кошмарната загуба от шампиона Чили на старта. Въпреки това, Уругвай създаде много положения пред вратата на Кавашима, но Суарес и Единсон Кавани се надпреварваха в пропуските. Oще във 2-ата минута Суарес се опита да прехвърли японския страж и го направи, но топката мина малко над напречната греда. Азиатците отговориха с опасен изстрел на Шинджи Оказаки. В средата на полувремето Мийоши показа усет за импровизация и с остър удар в близкия ъгъл завари неподготвен Фернандо Муслера.

Уругвай имаше късмета да изравни много бързо. Реферът Андрес Рохас даде доста спорна дузпа за "урусите", след като Наомичи Уеда блокира Кавани. Съдията изгледа повторение на положението с помощта на системата ВАР и посочи бялата точка. Суарес прати Кавашима в обратния ъгъл и се разписа за 58-и път с екипа на националния отбор. Муслера не беше убедителен още веднъж в 59-ата минута. Опитният страж боксира лошо топката и тя попадна в Мийоши, който нямаше как да сбърка. Седем минути по-късно Хосе Хименес засече центриране от корнер и с глава вкара за 2:2.

В края на мача Уругвай притисна съперника, но Суарес, Кавани и Мартин Касерес не успяха да донесат победата. В игра за Япония пък се появи новото попълнение на Реал Мадрид. Такефуса Кубо.

