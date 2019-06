Пеликанс взеха Зайън Уилямсън под №1 в Драфта

№24 - Филаделфия - Тай Джероум (196 см, пойнт гард, Вирджиния)

№25 - Портланд - Насир Литъл (198 см, леко крило, Северна Каролина)

№26 - Кливланд - Дилън Уиндлър (203 см, атакуващ гард, Белмонт)

№27 - Бруклин - Мфионду Кабенгеле (208 см, тежко крило, Флорида Стейт)

№28 - Голдън Стейт - Джордан Пуул (196 см, пойнт гард, Мичиган)

№29 - Сан Антонио - Келдън Джонсън (198 см, леко крило, Кентъки)

№30 - Милуоки - Кевин Портър Джуниър (198 см, атакуващ гард, Южна Калифорния)

Крилото на Дюк Зайън Уилямсън очаквано бе избран от Ню Орлиънс под №1 в тазгодишния Драфт на НБА. 18-годишният талант от Северна Каролина ще трябва да поведе Пеликанс към бъдеще без Антъни Дейвис, след като досегашната суперзвезда на отбора ще продължи кариерата си в редиците на Лос Анджелис Лейкърс.Двуметровият Уилямсън бе сочен като сигурен първи пик още преди началото на колежанската си кариера, която продължи само един сезон, прекаран в Дюк под ръководството на великия Майк Кжижевски. С екипа на “сините дяволи” Зайън обра дузина награди, включително и тази за най-добър играч сред университетските отбори, а това стана факт след средни показатели от 22.6 точки, 8.9 борби, 2.1 асистенции, 2.1 отнети топки и 1.8 чадъра в 33 мача за легендарното училище.Мемфис се спря на Джа Морант (191 сантиметра, 19 години) с избор №2, а това не е изненада, защото преди дни Гризлис трансферираха дългогодишния си плеймейкър Майк Конли-младши в Юта, за да освободят позицията за младата надежда. Морант прекара последните два сезона в Мъри Стейт, а във финалната си колежанска година “избухна” с 24.5 точки, 10.0 борби, 5.7 асистенции, 1.8 отнети топки и 0.8 чадъра спрямо 12.7 точки, 6.5 борби, 6.3 асистенции и 0.9 отнети топки в първия си сезон там.Съотборникът на Уилямсън в Дюк Ар Джей Барет бе избран трети от Ню Йорк Никс. 19-годишният канадец игра в 38 от мача от колежанското първенство през сезон 2018/2019, а в тях се отличи с 22.6 точки, 7.6 борби и 4.3 асистенции. Интересното в случая е, че и той, подобно на Уилямсън е висок 201 сантиметра, но играе предимно като атакуващ гард.С избор №4 Атланта привлече Де’Андре Хънтър от колежанския първенец Вирджиния. 201-сантиметровият гард от Филаделфия изигра 38 мача за Кавалиърс в първия си и последен сезон в университетското първенство, а в тях се отчиташе с 15.2 точки, 5.1 борби, 2.0 асистенции и 0.6 отнети топки, както и впечатляващите 43.8% успеваемост в стрелбата за три точки. Хоукс се сдобиха с правото да избират четвърти след сделка с Пеликанс.Кливланд взе Дариъс Гарланд от Вандербилт с петия избор. 188-сантиметровият плеймейкър изигра едва пет мача за колежанския си тим, след като претърпя контузия на менискуса рано през сезона. За тези пет срещи той имаше по 16.2 точки, 3.8 борби и 2.6 асистенции. Анализаторите го сочат като най-добрият стрелец в тазгодишната селекция (47.8% от тройката). Дариъс тръгва по стъпките на баща си Уинстън, който също е играл в НБА.Финикс избра Джарет Кълвър от тазгодишния финалист в колежанската лига Тексас Тек, но той ще поеме към Минесота след сделката, включваща Дарио Шарич. 20-годишният гард напуска училището след два сезона там, като през 2018/2019 блестеше средно с 18.5 точки, 6.4 борби, 3.7 асистенции и 1.4 отнети топки при 46.1% успеваемост зад дъгата.Чикаго взе решение да привлече Коби Уайт от Северна Каролина под №7. 19-годишният плеймейкър постигаше по 16.1 точки, 4.1 асистенции и 3.5 борби в 35 мача за отбора от Чапъл Хил. Роденият в град Голдсбъро гард е висок 196 сантиметра.Избор №8, който по начало бе притежание на Атланта, но се озова в Ню Орлиънс, бе Джаксън Хейс от Тексас. 211-сантиметровото тежко крило имаше по 2.2 чадъра срендо на мач за Лонгхорнс, а освен това добавяше и по 10.0 точки и 5.0 борби в 32 мача.С предпоследния избор от Топ 10 Вашингтон избраха японското крило на Гонзага Руи Хачимура. 203-сантиметровото крило се превръща във вторият играч от Страната на изгряващото слънце, който попада в Драфта. 21-годишният талант, който е дете на майка от Япония и баща от Бенин, записа три сезона за “булдозите”, а в последната си колежанска кампания блестеше с 19.7 точки, 6.5 борби, 1.5 асистенции, 0.9 отнети топки и 0.7 борби.Десетката бе завършена с нов избор от Атланта. Този път Хоукс се спряха на Камерън Редиш от Дюк, с което Блу Девилс категорично затвърдиха доминацията си в Драфта досега. 203-сантиметровият баскетболист може да играе както като леко крило, така и като “двойка” и впечатлява с разтег на ръцете от 216 сантиметра. 19-годишният играч имаше по 13.5 точки, 3.7 борби, 1.9 асистенции и 1.6 отнети топки в 36 мача през отминалата година.№1 - Ню Орлиънс - Зайън Уилямсън (201 см, тежко крило, Дюк)№2 - Мемфис - Джа Морант (191 см, пойнт гард, Мъри Стейт)№3 - Ню Йорк - Ар Джей Барет (201 см, атакуващ гард, Дюк)№4 - Атланта (след сделка с Ню Орлиънс, оригинален избор на Лейкърс) - Де'Андре Хънтър (201 см, атакуващ гард, Вирджиния)№5 - Кливланд - Дариъс Гарланд (188 см, пойнт гард, Вандербилт)№6 - Минесота (след сделка с Финикс) - Джарет Кълвър (196 см, атакуващ гард, Тексас Тек)№7 - Чикаго - Коби Уайт (196 см, пойнт гард, Северна Каролина)№8 - Ню Орлиънс (след сделка с Атланта) - Джаксън Хейс (211 см, тежко крило, Тексас)№9 - Вашингтон - Руи Хачимура (203 сантиметра, леко крило, Гонзага)№10 - Атланта - Камерън Редиш (203 сантиметра, атакуващ гард, Дюк)№11 - Финикс - Камерън Джонсън (203 см, леко крило, Северна Каролина)№12 - Шарлът - Пи Джей Уошингтън (203 см, тежко крило, Кентъки)№13 - Маями - Тайлър Хиро (198 см, атакуващ гард, Кентъки)№14 - Бостън - Ромео Лангфорд (198 см, атакуващ гард, Индиана)№15 - Детройт - Секу Думбия (206 см, тежко крило, Гвинея)№16 - Орландо - Чума Океке (203 см, леко крило, Оубърн)№17 - Бруклин - Никейл Алекзандър (196 см, атакуващ гард, Вирджиния Тек)№18 - Индиана - Гога Битадзе (211 см, център, Грузия)№19 - Сан Антонио - Лука Шаманич (211 см, тежко крило, Хърватия)№20 - Бостън - Матис Тибуле (198 см, атакуващ гард, Вашингтон) (изпратен във Филаделфия за №24 и №33)№21 - Оклахома Сити - Брандън Кларк (203 см, тежко крило, Гонзага)№22 - Бостън - Грант Уилямс (201 см, тежко крило, Тенеси)№23 - Юта - Дариъс Базли (206 см, тежко крило)