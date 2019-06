Любопитно: Барса привлече сина на агента на Френки де Йонг

Барселона се сдоби с изненадващо ново попълнение. Каталунският гранд подписа с холандския защитник Майк ван Бейнен. 20-годишният бранител идва като свободен агент от НАК Бреда.

Договорът на Ван Бейнен е за две години, а откупната клауза в него е 100 млн. евро. Любопитното е, че бащата на холандеца - Али Дурсун, е личен агент на Френки де Йонг, който от този сезон също ще носи екипа на Барса.

You can deactivate boss, but we got the screenshots. Newest Barcelona B player, @Mikevanbeijnen. pic.twitter.com/4kIgYnQ2dg

— B. (@BlancoStats) 20 юни 2019 г.