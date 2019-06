Тенис Дел Потро отново ще се подложи на операция 20 юни 2019 | 17:24 - Обновена 0



Световният номер 12 Хуан Мартин Дел Потро за пореден път ще се подложи на операция, съобщи неговият говорител. Интервенцията се налага заради фрактура на капачката на дясното коляно. Заради травма на същото място в края на миналата година той пропусна голяма част от настоящия сезон."Медицинските изследвани, проведени снощи в лондонска клиника, показват, че Хуан Мартин Дел Потро отново страда от фрактура на капачката на дясното коляно. След консултация със своя лекар Анхел Которо беше решено, че е нужна операция. Тя ще се проведе в следващите няколко дни, като датата и мястото предстоят да бъдат определени. Ще ви държим информирани", се казва в съобщението.Аржентинецът получи контузията, след като се подхлъзна и падна по време на втория сет от вчерашния си мач с Денис Шаповалов. Той доигра мача и го спечели, но след него се оттегли от турнира в Куинс заради болките и отока в дясното си коляно. Най-вероятно заради операцията той ще пропусне остатъка от сезона. Кулата от Тандил има четири операции на двете си китки в кариерата си.

