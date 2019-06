Тенис Очаквайте в Sportal.bg: Григор срещу Оже-Алясим 20 юни 2019 | 13:04 1



Current scene ... #QueensTennis pic.twitter.com/mMo5nG8hE8 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 20, 2019 Срещата е втора на втория по големина корт и се очаква да започне около 14,30-15,00 часа българско време, ако времето позволи, разбира се. В 13,00 часа Жил Симон (Франция) и (№2) Кевин Андерсън (ЮАР) ще премерят силите си на същия корт.

60 minutes until the action starts!



Which match are you most looking forward to on a jam-packed Day 4 at the Fever-Tree Championships?#QueensTennis pic.twitter.com/i44yrjeiUE — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 20, 2019 Шампионът от 2014 година Димитров и 19-годишният Оже-Алясим (поставен под №8) не са играли помежду си досега. При победа на старта, хасковлията ще играе най-рано в 19,00 часа наше време срещу Ник Кирьос (Австралия) или Роберто Карбалес Баена (Испания), като допълнително ще бъде определено на кой корт ще се проведе този мач.



OH YES!

The day we've all been waiting for. #QueensTennis pic.twitter.com/4sblrHp8fn — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 20, 2019 Засега времето в английската столица е хубаво, прогнозите са обнадеждаващи и се надяваме, че най-добрият ни тенисист ще изиграе не един, а два мача днес. Единственият българин в мъжкия тенис елит Григор Димитров излиза днес срещу канадския суперталант Феликс Оже-Алясим в мач от първия кръг на турнира в "Куинс Клъб" (Лондон). Заради капризите на времето двубоят от първия кръг на престижното състезание на трева бе отлаган в два поредни дни.

