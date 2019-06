Ботев (Пд) чака голмайстора на Малта

Ботев (Пловдив) е намерил така търсения голаджия. Става въпрос за 24-годишния бразилец Тайлон Николас Кореа Марколино. През изминалия сеозн той е станал реализатор №1 на малтийския елит с екипа на Хибърниънс, като е вкарал 19 пъти в 26 срещи. Тайлон има и 7 асистенции. Той е изпратил сезона с хеттрик срещу Балзан (5:1). Бразилецът е бил част от нискоразредни тимове в рдоината си, сред които е интер де Лимейра.

Договорът на Тайлон е до края на юни и контрактът му с Ботев ще влезе в сила от 1 юли. Бразилецът обаче е очакван в Коматево в петък, когато трябва да парафира.

Se liga no recado do brasileiro que fez mais gols que o @neymarjr na temporada europeia 18/19. Ele disputou o JEMG de 2008 a 2012 e hoje atua no futebol europeu, na equipe do Hibernians. Taylon Nícolas é de Carmo de Minas e representou a E.E. Professor Guedes Fernandes. pic.twitter.com/gyzL4rm9tA