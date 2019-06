Световен футбол Късен гол прати Колумбия на четвъртфиналите (видео) 20 юни 2019 | 02:25 - Обновена 0



Колумбия е първият четвъртфиналист на Копа Америка. Макар и много трудно, отборът на Карлос Кейрош победи с 1:0 Катар и вече има 6 точки, с които си гарантира едно от първите две места в група "В". Измъчения успех донесе Дуван Сапата в 86-ата минута, когато засече с глава блестящо подаване на Хамес Родригес.

Колумбийците създадоха поне една дузина положения пред вратата на Саад Ал Шееб, но или стреляха неточно, или стражът на Катар по някакъв начин съумяваше да спаси и да запази нулевото равенство. Точката щеше да е добре дошла за тима на Феликс Санчес, особено след героичното 2:2 срещу Парагвай в първия кръг.

Este jogo nos deixou com muitas emoções, mas foi "La Tricolor" que fez o continente vibrar com 19 chutes a gol. Veja mais estatísticas aqui: https://t.co/mYYF6r9PXt @CONMEBOL #CopaAmerica pic.twitter.com/led1po2gXH — Copa América (@CopaAmerica) 19 юни 2019 г. Реферът Алексис Ерера отмени гол на Рохер Мартинес в началото заради засада на колумбийския нападател. След четвърт час игра Хамес Родригес се оказа непокрит в наказателното поле и отправи удар с глава, но в аут. Дуван Сапата също се размина с попадение преди почивката, когато Катар изцяло се бранеше. Колумбия на два пъти претендираше за дузпа, но и в двете ситуации съдията прибегна до помощта на ВАР и не назначи наказателен удар. През второто полувреме напрежението пред вратата на Ал Шееб постоянно се покачваше. В 56-ата минута Йери Мина се извиси в наказателното поле, но и той не намери очертанията на вратата. Малко след това Рохер Мартинес от удобна позиция шутира в тялото на катарския вратар.

При една от редките контри на азиатския тим Давид Оспина спаси удар на Акрам Афиф. Опитният Радамел Фалкао замени Хуан Куадрадо и Колумбия продължи да притиска съперника. Така се стигна до 86-ата минута, когато ювелирно центриране на Хамес качи топката на главата на Сапата и той много майсторски я насочи в обратния ъгъл - 1:0. Катар имаше възможност да изравни в добавеното време, но Абделкарим Хасан стреля покрай вратата. КОЛУМБИЯ - КАТАР 1:0 (0:0)

1:0 Д. Сапата (86) МИНУТА ПО МИНУТА! 2 кръг, четвъртък 20 юни Копа Америка Колумбия 1:0 краен резулат Катар титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Estadio do Morumbi/Cicero Pompeu de Toledo

Съдия: Alexis Herrera 7 1 4 13 23 6 15 10 5 14 9 11 16 1 2 15 23 3 12 5 17 19 Хосе Пекерман 4-3-3 3-5-1-1 Титуляри Давид Оспина 1 1 Саад Ал Шееб Джон Стефан Медина Рамирес 3 15 Басам Хишам Йери Мина 13 16 Boualem Khoukhi Давинсон Санчес 23 5 Тарек Салман Вилиам Тесийо 6 2 Педро Мигел Хуан Куадрадо 11 10 Хасан Ал Хайдос Вилмар Бариос 5 23 Асим Мадибо Матеус Урибе 15 6 Абдулазиз Хатем Роджър Мартинес 20 3 Абдулкарим Хасан Фадлала Дуван Сапата 7 11 Акрам Афиф Хамес Родригес 10 19 Алмоез Али Резерви Луис Диас 14 12 Карим Будиаф Радамел Фалкао 9 17 Ахмад Моеин Дузандех Сантиаго Ариас 4 Дуван Сапата гол 86' 84' Хасан Ал Хайдос излиза Ахмад Моеин Дузандех влиза 83' Акрам Афиф жълт картон Роджър Мартинес излиза 75' Луис Диас влиза Матеус Урибе жълт картон 73' Педро Мигел жълт картон 66' Абдулазиз Хатем излиза Карим Будиаф влиза Хуан Куадрадо излиза 64' Радамел Фалкао влиза 57' Абдулкарим Хасан Фадлала жълт картон Джон Стефан Медина Рамирес излиза 46' Сантиаго Ариас влиза 44' Асим Мадибо жълт картон 1 Голове 0 13 Ъглови удари 1 40 Центрирания 5 1 Засади 1 5 Точни удари 3 21 Тъчове 19 12 Неточни удари 2 6 Удари от вратата 9 69 Притежание на топката % 31 1 Жълти картони 4 1 Блокирани удари 0 3 Смени 2 1 Контра атаки 0 8 Извършени фалове 7 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (86`) Дуван Сапата 1:0

