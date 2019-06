НБА Време е за Драфта в НБА 19 юни 2019 | 08:02 0



All smiles! @Zionwilliamson x #NBADraft pic.twitter.com/ppQktnPyVZ — NBA (@NBA) June 19, 2019 Ще бъде шокиращо, ако под №1 в тазгодишния Драфт НЕ бъде избран Зайън Уилямсън. Тежкото крило направи изумителен сезон с екипа на Дюк Блу Девълс и прикова вниманието върху себе си, а мнозина експерти го определиха като може би най-големият талант, влизащ в НБА след самия ЛеБрон Джеймс. Ню Орлиънс Пеликанс имат лукса да избират първи, след като лотарията миналия месец им се усмихна широко.

“Nothing was handed to him. He had to earn it.”@TheAndyKatz has high praise for top #NBADraft prospect Ja Morant (@igotgame_12)! pic.twitter.com/0GDnexIXl7 — NBA TV (@NBATV) June 19, 2019 Под №2 в Драфт 2019 се очаква да бъде избран пойнт гардът на Мъри Стейт Рейсърс Джа Морент (Пълното му име е Теметриъс Джамел Морент). Джа Морент също е изключителен талант, отличен реализатор и подавач, който би трябвало да бъде избран с втория пик от тима на Мемфис Гризлис, който в навечерието на Драфта се раздели след трейд с Юта Джаз с последната си голяма звезда - дългогодишния си плеймейкър Майк Конли.

Representing Toronto!@RjBarrett6 x #NBADraft pic.twitter.com/v0ULAdBp5B — NBA (@NBA) June 19, 2019 Третият пик е притежание на Ню Йорк Никс и очакванията са, че отборът от "Голямата ябълка" ще се спре на канадския талант Ар Джей Барет (леко крило/стрелящ гард). Той остана в сянката на съотборника си Зайън Уилямсън в Дюк, но потенциалът му е безспорен и ще бъде изненадващо, ако той не бъде избран под №3.

Who will draft Cam Reddish?



Follow the #NBADraft with us on our live show Thursday at 7 p.m. ET pic.twitter.com/1LBVQYkvTB — Yahoo Sports (@YahooSports) June 19, 2019 Оттук нататък става наистина интересно, тъй като пик №4 в момента е притежание на Пеликанс, като те се сдобиха с него благодарение на трейда с ЛА Лейкърс за Антъни Дейвис. "Пеликаните" обаче са отворени за възможността да трейднат четвъртия избор и може би до последно няма да е ясно каква ще е съдбата на пик №4 и кой играч ще бъде селектиран с него. A few prospects I like outside of the #NBADraft Lottery



KZ Okpala - Stanford

Ty Jerome - UVA

Matisse Thybulle - Washington

Lou King - Oregon

Zylan Cheatham - ASU

Nickeil Alexander Walker - VA Tech

Shamorie Ponds - #SJUBB

Nicholas Claxton - UGA

Darius Bazley - Finneytown (HS) pic.twitter.com/yoiWNTzx8W — Kevin Daniels (@Kevin_Daniels1) June 19, 2019 В своите примерни драфтове различните баскетболни сайтове в САЩ са единодушни за първите три пика, но за №4 кандидатите са не един и двама. Пик №5 се държи от Кливланд Кавалиърс, а избор №6 е в ръцете на Финикс Сънс. С №7 е Чикаго Булс, а два пика в Топ 10 притежава Атланта Хоукс (№8 и №10). Деветият пик пък е притежание на Вашингтон Уизардс. Сред играчите, които се очаква да бъдат избрани между №4 и №10 са Джарет Кълвър, Дериъс Гарланд, Коби Уайт, Кем Редиш и Ди'Андре Хънтър, а Брендън Кларк, Джексън Хейс и Секу Думбуя също са кандидати за ранните пикове.

Darius Garland averaged 16.2 ppg at Vanderbilt and claims he's "the best guard in the draft." Unlikely that confidence will be an issue.#NBADraft Position Best Odds:

Under 5.5: -134 @FDSportsbook

Over 5.5: +132 @PlaySugarHouse pic.twitter.com/ljKHc3NUPm — Prime Time Odds (@TimeOdds) June 18, 2019 Разбира се, с по-късните пикове също могат да бъдат избрани талантливи играчи, които да се окажат нешлифовани диаманти, а не са малко примерите за звезди, избрани и във втория кръг на Драфта, така че шоуто е гарантирано. По-малко от 24 часа остават до едно от най-големите, важни и вълнуващи събития в календара на НБА - Драфта. В 2,00 часа през нощта българско време в четвъртък срещу петък отборите от НБА ще изберат младите таланти от Драфта, с които ще се опитат да подсилят своите състави. Освен това, както всяка година, сега също се очакват трейдове с пикове в последния момент, както и по време на самия Драфт, което прави събитието още по-интересно.Ще бъде шокиращо, ако под №1 в тазгодишния Драфт НЕ бъде избран Зайън Уилямсън. Тежкото крило направи изумителен сезон с екипа на Дюк Блу Девълс и прикова вниманието върху себе си, а мнозина експерти го определиха като може би най-големият талант, влизащ в НБА след самия ЛеБрон Джеймс. Ню Орлиънс Пеликанс имат лукса да избират първи, след като лотарията миналия месец им се усмихна широко.Под №2 в Драфт 2019 се очаква да бъде избран пойнт гардът на Мъри Стейт Рейсърс Джа Морент (Пълното му име е Теметриъс Джамел Морент). Джа Морент също е изключителен талант, отличен реализатор и подавач, който би трябвало да бъде избран с втория пик от тима на Мемфис Гризлис, който в навечерието на Драфта се раздели след трейд с Юта Джаз с последната си голяма звезда - дългогодишния си плеймейкър Майк Конли.Третият пик е притежание на Ню Йорк Никс и очакванията са, че отборът от "Голямата ябълка" ще се спре на канадския талант Ар Джей Барет (леко крило/стрелящ гард). Той остана в сянката на съотборника си Зайън Уилямсън в Дюк, но потенциалът му е безспорен и ще бъде изненадващо, ако той не бъде избран под №3.Оттук нататък става наистина интересно, тъй като пик №4 в момента е притежание на Пеликанс, като те се сдобиха с него благодарение на трейда с ЛА Лейкърс за Антъни Дейвис. "Пеликаните" обаче са отворени за възможността да трейднат четвъртия избор и може би до последно няма да е ясно каква ще е съдбата на пик №4 и кой играч ще бъде селектиран с него.В своите примерни драфтове различните баскетболни сайтове в САЩ са единодушни за първите три пика, но за №4 кандидатите са не един и двама. Пик №5 се държи от Кливланд Кавалиърс, а избор №6 е в ръцете на Финикс Сънс. С №7 е Чикаго Булс, а два пика в Топ 10 притежава Атланта Хоукс (№8 и №10). Деветият пик пък е притежание на Вашингтон Уизардс. Сред играчите, които се очаква да бъдат избрани между №4 и №10 са Джарет Кълвър, Дериъс Гарланд, Коби Уайт, Кем Редиш и Ди'Андре Хънтър, а Брендън Кларк, Джексън Хейс и Секу Думбуя също са кандидати за ранните пикове.Разбира се, с по-късните пикове също могат да бъдат избрани талантливи играчи, които да се окажат нешлифовани диаманти, а не са малко примерите за звезди, избрани и във втория кръг на Драфта, така че шоуто е гарантирано. 0



