Арестуваха 64-годишен във връзка със смъртта на Емилиано Сала

Полицията в Дорсет задържа 64-годишен мъж от Северен Йоркшър във връзка с трагичната смърт на футболиста Емилиано Сала, съобщи Sky Sports. Арестуваният е заподозрян в непредумишлено убийство.

Както е известно, аржентинският нападател загина в самолет, който падна във водите на Ламанша на 21 януари, докато летеше от Франция до Уелс, където Сала подписа договор с Кардиф Сити. Тялото на бившия футолист на Нант беше намерено на дълбочина от 63 метра на 7 февруари. Освен него, загина и пилотиралият самолета Дейвид Иботсън.

A man has been arrested on suspicion of manslaughter in relation to the death of Emiliano Sala.



Full story: https://t.co/CKi8RMcvWf pic.twitter.com/S4pv2wbBNa