Кристина надви Каролина в дългоочаквания сблъсък на близначките в Бирмингам

.@KrisPliskova beats twin sister & world no. 3 Karolina #Pliskova 6-2, 3-6, 7-6(7) in Birmingham.



Kristyna hit 24 aces to her sister's 9 and will face fellow Barbora Strycova in the #NatureValleyClassic QFs. pic.twitter.com/eks7uC5Kzn