Отложиха двубоя на Григор Димитров за четвъртък!

За втори пореден ден лошото време в Лондон и противоречивите решения на организаторите на тенис турнира от сериите АТР 500 в Куинс попречиха на Григор Димитров да изиграе мача си от първия кръг срещу Феликс Оже-Алиасим.



Двубоят на българина и канадеца първо бе насрочен за номер 4 на централния корт вчера, после стана ясно, че няма да се играе тенис във вторник заради непрестанния дъжд. Днес Димитров бе също поставен за последен двубой на най-голямото съоръжение в Куинс, като програмата започна в 14 наше време, само че към 16 заваля отново дъжд. Play will start at the earlier time of 11am tomorrow.



След близо 4-часова пауза играта бе подновена, а Димитров и Оже-Алиасим бяха преместени за последен (трети) мач на корт номер 1 и се очакваше да стартират към 21:50 часа наше време. В 21:27 приключи предхождащият ги двубой между Люка Пуй и британеца Джей Кларк, който французинът спечели със 7:6(2), 6:1.

Nick Kyrgios vs Roberto Carballes Baena and Grigor Dimitrov vs Felix Auger-Aliassime have been postponed for the day.



The weather forecast warns of more rain imminently and light is fading. Officials need to be confident that a match can finish in order for it to start. — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 19, 2019

Веднага след края му организаторите на турнира потвърдиха, че срещата на Григор с Оже-Алиасим е преместена за четвъртък. Обяснението е, че прогнозата за времето обещава още дъжд, а и светлината намалява (Лондон е с два часа назад), което не може да гарантира приключването на мачовете.



Малко преди това организаторите бяха съобщили, че утрешната програма ще започне по-рано - в 13:00 часа българско време, но още не е ясно къде е насрочен двубоят на Григор с Оже-Алиасим.

