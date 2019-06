Моторни спортове Шефът на Мик Шумахер вярва, че той е способен на пробив във Формула 2 19 юни 2019 | 19:10 - Обновена 0



След първите осем състезания от 2019-а в шампионата Шумахер-младши е 15-и в генералното класиране, като успя да запише точки в само три от стартовете. За сравнение миналогодишният съотборник на Мик Гуан Ю Зоу спечели три подиума и заема шеста позиция в подредбата, като той е и най-успешният новак в сериите. Най-доброто представяне на Шумахер пък бе в Баку, когато завърши пети.



"Мисля, че трябва да гледаме позитивната страна. Ако гледаме просто точките, ще се разочароваме, защото не сме постигнали това, което очаквахме към този момент. Трябва да обърнем лошия късмет в резултати, защото имаме скорост и добра кола. Не мисля, че сме далеч от добри новини. Трябва да бъдем търпеливи и да позволим на Мик да се адаптира на 100% към шампионата и след това точките ще започнат да се трупат", коментира Росин.



