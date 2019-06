Авто Мания Spark добави 15 електромобила BMW i3 за споделена мобилност 19 юни 2019 | 18:31 - Обновена 1



15 автомобила BMW i3 се добавят в автопарка на услугата за споделена мобилност SPARK. Те ще бъдат част от нов премиум пакет, който компанията въвежда. Той ще предлага на потребителите автомобили с по-богато оборудване и още по-дълъг пробег в реални условия. Автомобилите бяха предадени на SPARK от г-жа Даниела Бояджиева, Директор Продажби на Ауто Бавария, BMW дилър на изпълнителния директор на SPARK Bulgaria г-н Стефан Спасов. BMW i3 е с увеличен пробег и може да измине до 280 км във всекидневието, благодарение на новата по-мощна батерия (120 Aч). С напълно електрическо задвижване, както и относително ниското тегло, BMW i3 ускорява до 100 км/ч за 7 секунди. Автомобилът не отделя вредни емисии, а интериорът е направен от естествени или рециклирани материали като чиста вълна, евкалиптово дърво, добито по сертифициран начин и др. Електрическата мобилност е важна съставна част от стратегията на компанията NUMBER ONE > NEXT, с която BMW Group ще продължи да развива позицията си на водещ доставчик на индивидуална премиум мобилност и мобилни услуги. До 2025 година компанията ще предлага по целия свят 25 напълно или частично електрически модела. SPARK е услуга от ново поколение, която позволява откриване и наемане на електрически автомобил през мобилен телефон, независимо дали искате да ползвате услугата няколко минути или няколко дни. След инсталиране на мобилното приложение Spark – your electric drive на телефона си, потребителите регистрират шофьорска книжка и след потвърждение на данните могат да наемат всеки един от електромобилите на SPARK. След ползване на услугата, колата може да бъде оставена в „синя“ или „зелена“ зона, където електромобилите спират безплатно, или в определените в приложението зони извън центъра на София, които включват голяма част от южните и източни квартали на София, като предстои поетапно разширяване към останалите части на града.

