Кардашиян и бившата на Хамилтън с обща гореща фотосесия (снимки)

Ким Кардашиян няма как да остане извън светлината на прожекторите. Ексцентричната риалити звезда отново прикова погледите. Този път в компанията на модела Уини Харлоу.Двете брюнетки заснеха обща фотосесия в един от епизодите на риалити формата "Keeping Up With The Kardashians"."Дъщеря ми гледаше в моя Инстаграм и ме питаша кое е това момиче. Тя е обсебена от Уини. Обожава я.", разказва Кардашиян."Казах й, че е модел и се казва Уини и я попитах защо мисли, че тя е хубава. А дъщеря ми ми отговори: Не, тя е красива!", продължава Ким.Пищната брюнетка споделя също, че се възхищава на бившата приятелка на пилота от Формула 1 Люис Хамилтън, защото е много смела. "Тя изглежда така все едно може да завладее света."Уини Харлоу страда от рядката болест витилиго, а Ким Кардашиян призна, че има псориазисни петна, които разбиват самочувствието й.