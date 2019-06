История в развитие: изместиха мача на Григор на друг корт

След като поради лошото време в Лондон вчера изобщо не се игра тенис на турнира в Куинс (АТР 500), дъждът днес отново създаде голяма бъркотия. Програмата започна по план в 14:00 часа българско време, но Стан Вавринка и Дан Еванс не можаха да изиграят дори един сет, преди отново да завали. Мачът бе прекъснат при 5:3 за швейцарския трикратен шампион от “Шлема”. Преди тях за само 67 минути Хуан Мартин дел Потро елиминира Денис Шаповалов.

Play has been pushed back again. Not before 4:30pm. #QueensTennis pic.twitter.com/YzBxpgKBVL