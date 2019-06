Ашли Барти с впечатляваща победа на трева

Австралийката Ашли Барти стартира сезона на трева с впечатляваща победа над Дона Векич с 6:3, 6:4 на турнира по тенис за жени в Бирмингам. Шампионката от Ролан Гарос бързо превключи от клея към тревната настилка и се справи с хърватката за час и 11 минути.

Ashleigh Barty beats Donna Vekic 6-3 6-4 in the first round in Birmingham #NatureValleyClassic pic.twitter.com/2l0Gq7Yzvo