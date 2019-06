България - Китай 0:1! Следете мача ТУК!!!

От друга страна китайките, които могат да играят спокойно като сигурни финалистки в Лигата, се представят отлично в надпреварата, а вчера отнесоха Германия с 3:0 гейма.Началото на първия гейм беше по-добро за китайките, които поведоха с 4:2 след отлични блокади на звездата Тън Жу и Синюе Юан. Първата техническа пауза пък дойде при 8:5 за Китай след сервис в аут на Нася Димитрова. Българките се държаха равностойно до 12:9, след което разликата набъбна до 16:9 след нови силни изяви на Тън Жу, Синюе Юан и Минюан Ху. Преднината на олимпийските шампиони стана 19:10 след две атаки в аут на Гергана Димитрова и Мирослава Паскова. В последните минути на гейма последва щурм на България благодарение на Силвана Чаушева, но в крайна сметка Китай го взе с 25:18 след атака на Йънйън Ли.Ся Дин, Йънйън Ли, Тън Жу, Синюе Юан, Минюан Ху, Чаннин Жан - Мендзи Уан-либероПетя Баракова, Силвана Чаушева, Гергана Димитрова, Мирослава Паскова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро