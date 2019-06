Моторни спортове Билетите за Night of the jumps в продажба от утре 19 юни 2019 | 14:11 - Обновена 0



До момента, България е била домакин на това престижно състезание общо пет пъти, като многократно е печелила приза за "Най-добър Организатор", отличие за което ще се борим и на 14 декември тази година. По-малко от шест месеца остават до перлата в короната на веригата Grand Prix Bulgaria, а именно финалният кръг на Световния шампионат по мотокрос фристайл – Вечерта на скоковете, който ще се проведе в Арена Армеец, град София. След почти четиригодишно прекъсване, едни от най-смелите мотоциклетни състезатели ще си дадат среща в сърцето на столицата ни, за да видим най-доброто от световния фристайл в офроуд условия.До момента, България е била домакин на това престижно състезание общо пет пъти, като многократно е печелила приза за "Най-добър Организатор", отличие за което ще се борим и на 14 декември тази година. Дванадесет е броя на състезателите, които ще видим тази година в Арена Армеец, като между тях са световният шампион Майкъл Мелеро (Испания), Роб Аделберг и Пат Боуден (Австралия), добре познатите ни Хавиер Вилегас (Чили) и Петър Пилат (Чехия), както и едно от новите имена в шампионата този сезон Адам Джоунс (САЩ). Състезанието в София включва в своята програма стандартните за Световния шампионат квалификация (12 състезатели) и Финал (6 състезатели), допълнителните състезания Race&Style, Best Whip, Highest Jump, като в момента се преговаря за един сравнително нов стил в преките битки между двама състезатели - Synchro (паралелно изпълнение на трикове от двама състезатели). От сряда - 20 юни в мрежата на Ивентим стартира продажбата на билети за състезанието. След 01.09.2019 г. цените им ще бъдат увеличени с 20%. Деца на възраст до седем години ще могат да бъдат част от шоуто без входна такса (без гарантирана седалка).

