ММА Ернандес срещу Триналдо на UFC on ESPN 4 19 юни 2019 | 13:45



Александър Ернандес и Франсиско Триналдо се изправят един срещу друг на събитието UFC on ESPN 4, което ще се проведе на 20 юли в Тексас. Ернандес се намираше в серия от 8 поредни победи и дебютира ударно в UFC с победа над Бенеил Дариуш, а след това победи Оливие Обен-Мерсие. От UFC решиха да го пуснат срещу по-сериозен опонент в лицето на Доналд Серони и Ернандес загуби с нокаут през януари тази година. Франсиско Триналдо от своя страна се представя на приливи и отливи в последните си битки. В своята последна битка той успя да нокаутира Иван Дънам през септември миналата година. Tem mais Brasil confirmado no #UFCSanAntonio, dia 20 de julho: @TheGreat155 x @MassarandubaMMA pic.twitter.com/eB0m5oot2D — UFC Brasil (@UFCBrasil) June 17, 2019 mma.bg 0



