Моуриньо: Виждам се като треньор на национален отбор

Попитан какво ще е следващото му предизвикателство, Моуриньо сподели: "Искам да участвам в нови състезания. Мисля за световното първенство и европейското първенство. От дълго време имам желание да опитам подобно приключение. В момента се виждам повече в национален отбор, отколкото в някой клуб. Дали Португалия е точният тим за мен? Не задължително".



След големите му успехи на различни места в Европа престоят на Жозе в Манчестър Юнайтед може да бъде определен като провал, въпреки че в първия му сезон на "Олд Трафорд" тимът спечели Купата на Лигата и Лига Европа. Той остави отбора в доста тежко състояние и не е ясно колко време ще е нужно на "червените дяволи" да се възстановят. Жозе Моуриньо заяви, че следващият му проект ще бъде по-скоро национален отбор, отколкото някой клуб. Португалецът е без работа от около шест месеца, след като бе уволнен от Манчестър Юнайтед през декември.Попитан какво ще е следващото му предизвикателство, Моуриньо сподели: "Искам да участвам в нови състезания. Мисля за световното първенство и европейското първенство. От дълго време имам желание да опитам подобно приключение. В момента се виждам повече в национален отбор, отколкото в някой клуб. Дали Португалия е точният тим за мен? Не задължително".След големите му успехи на различни места в Европа престоят на Жозе в Манчестър Юнайтед може да бъде определен като провал, въпреки че в първия му сезон на "Олд Трафорд" тимът спечели Купата на Лигата и Лига Европа. Той остави отбора в доста тежко състояние и не е ясно колко време ще е нужно на "червените дяволи" да се възстановят.

