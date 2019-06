Треньор на БГ звездите в бойните спортове спечели два медала на Световното по културизъм в Гърция

View this post on Instagram

Равносметката е на лице: Категория "Men's Beach Body" 2-ро място. "Men's Sport Models" 3-то място. "Men's Physique" 6-то място. Години наред ме караха дай да те подготвим за състезание, аз им отговарях вие луди ли сте! В крайна сметка взех решение да опитам и се подготвих сам. Постигнах не лош резултат сега ще осмисля малко нещата и ще реша за напред как да продължа. #bymilenko #teambymilenko #beachbody #sportmodel #manphysique #fitboy #worldchapion_greece #worldchampions #naturalbody #naturalbodybilding #inba

