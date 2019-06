Европейски футбол Погба предпочита завръщане в Юве пред трансфер в Реал 19 юни 2019 | 10:57 - Обновена 0



Сделката обаче е сложна и основният проблем е заплатата на Погба, който получава по 15 милиона евро на сезон в Англия след данъците. Ръководството на Ювентус се опитва да намери начин да изпълни изискванията му преди да продължи преговорите с Манчестър Юнайтед.



Вчера "бианконерите" са имали нов разговор с представители на играчи, като и двете страни са демонстрирали желание да се стигне до споразумение. Преди няколко дни Юве имаше разговор и с представители на "червените дяволи", където трансферът на Погба е бил обсъден.



What does the future hold for Paul Pogba? #mufc pic.twitter.com/1GSEyHKftR — Everything Manchester United (@EvrythgManutd) June 19, 2019

По време на рекламно събитие в Токио преди дни френският национал сподели, че има нужда от ново предизвикателство. Според информация в Англия Ман Юнайтед не се е отказал от него и дори може да му предложи нов договор. Реал Мадрид има желание да го привлече, но Погба би предпочел завръщане в Юве, ако се стигне до избор.

