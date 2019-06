Шарапова в еуфория след победното завръщане

Бившата номер 1 в света Мария Шарапова се показа в непозната светлина след победното си завръщане на корта след 4,5-месечно отсъствие заради травма в рамото. Рускинята победи словачката Виктория Кузмова със 7:6 (8), 6:0 в среща от първия кръг на Mallorca Open. След успеха Маша извади телефон и си направи радостно селфи на корта, което сподели в Туитър с почитателите си.

"Първи мач от няколко месеца и първа победа на трева от 2015-а година насам. Обикновено не си пипам телефона, докато не приключат ангажиментите ми около мача и то, за да напиша нещо на мама, но днес си заслужава едно селфи", написа Мария, която в следващия кръг ще се изправи срещу водачката в схемата Анжелик Кербер, която надви белгийската квалификантка Исалин Бонавентур със 7:5, 4:6, 6:2.

First match in a few months. First win on grass since 15’. I don’t usually get my phone out until I’m finished with my cool down ( only to write to mama ) but this deserves a selfie ‍ pic.twitter.com/YARbPdRb3Z