Ти Джей Дилашоу: Сбърках, за пръв път в живота ми взех допинг

Бившият шампион на UFC в категория петел Ти Джей Дилашоу направи откровено признание, след като беше хванат с допинг. Той даде положителна проба след последния му мач срещу Хенри Сехудо. Заради провинението Дилашоу беше принуден да оваканти короната.

You will find me on the mat during this road to recovery and redemption. Staying sharp and giving back. https://t.co/ZceCOIPSep