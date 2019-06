Кел Брок няма да се отказва, иска мач с Крауфорд

Звездата на британския бокс Кел Брок отрече слуховете, че ще приключи своята кариера. Специалния от доста време гони мач с Амир Хан, но неговият стар враг непрекъснато отлага подобна среща и си намира причина да не се срещнат.

В понеделник вечер медиите на Острова обявиха, че Брок се отказва. Той използва социалните медии за да опровергае тези слухове.

A quick note for my fans and the boxing world#AllOfTheLights pic.twitter.com/cTwMNViR2Q