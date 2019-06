Давейко готов да шокира Гасиев

Най-нашумелият аутсайдер в тежка категория Джоуи Давейко се закани да шокира руската машина Мурат Гасиев. Двамата ще се бият на 27 юли. Това ще бъде дебют за Гасиев в тежка категория. Давейко изненадващо получи възможност да се бие в подобен мач след слуховете, че е нокаутирал Антъни Джошуа на спаринг преди битката за титлата в тежка категория срещу Анди Руис.

