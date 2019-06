Футбол по време на тенис (видео)

Забавно футболно шоу направиха за публиката в Хале френските тенисисти Жо-Вилфред Цонга и Беноа Пер по време на мача помежду си от първия кръг на турнира в германския град. Двамата решиха да покажат футболни умения с топката за тенис и вероятно няма да сбъркаме, ако кажем, че им се получи. Цонга спечели с 6:4, 7:5 и във втория кръг ще се изправи срещу преследващия 10-а титла в Хале Роджър Федерер.

