Федерер си отмъсти на австралиец и тръгна към 10-ата в Хале

Brutal ball-striking



What tennis from @rogerfederer & @johnhmillman



Federer wins his opener in Halle



The No. 1 seed defeats Millman 7-6(1), 6-3 to make the 2R at the #NoventiOpen19



The moment @rogerfederer made the @ATPHalle 2R



Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер спечели първия си мач от сезона на трева. 37-годишният швейцарец надигра австралиеца Джон Милман със 7:6 (1), 6:3 в първия кръг на турнира в Хале, където Федерер е 9-кратен шампион. По този начин Федерер си отмъсти на Милман за поражението си от него на 1/8-финалите на US Open през миналата година.Федерер даде една-единствена точка за пробив на съперника си и тя дойде при 5:3 и 30:40 за швейцареца във втория сет. Федерер също нямаше много възможности за пробив в мача - само 2, но те му бяха достатъчни, за да спечели подаването на противника си в шестия гейм на втората част.В първия сет точки за пробив нямаше и тайбрекът бе неизбежен, а в него швейцарецът бе безапелационен - 7:1. Във втория сет Федерер проби за 4:2 и не допусна връщане на пробива, затваряйки двубоя в две части.Следващият съперинк на водача в схемата Федерер е французинът Жо-Вилфред Цонга. Участващият с “уайлд кард” Цонга срази сънародника си Беноа Пер по-рано днес с 6:4, 7:5.

