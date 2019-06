Наоми Осака продължава в Бирмингам

Наоми Осака се класира за втория кръг на турнира по тенис на трева в Бирмингам (Англия) с награден фонд един милион долара. Лидерката в световната ранглиста победи с 6:1, 4:6, 6:3 Мария Сакари за 119 минути.

