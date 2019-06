Лека атлетика Семеня: IAAF ме използва като морско свинче 18 юни 2019 | 18:45 - Обновена 0



копирано





Двукратната олимпийска шампионка на 800 метра каза също така, че медикаментите, които трябва да приема, са я карали да се чувства “постоянно болна” и са имали “непознати здравословни последствия”. Преди години тя беше принудена от световната централа да приема медикаменти, за да понижи нивото на тестостерон в организма си.



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on Jun 17, 2019 at 11:44am PDT Кастер Семеня заяви, че Световната асоциация на атлетическите федерации (IAAF) я е “използвала като морско свинче”. 28-годишната южноафриканка в момента води диспут със световната централа, която държи атлетките с различно сексуално развитие (в дисциплините от 400 метра до една миля) да приемат медикаменти, за да понижат нивото на тестостерон, ако искат да се състезават при жените.Двукратната олимпийска шампионка на 800 метра каза също така, че медикаментите, които трябва да приема, са я карали да се чувства “постоянно болна” и са имали “непознати здравословни последствия”. Преди години тя беше принудена от световната централа да приема медикаменти, за да понижи нивото на тестостерон в организма си. “Няма да позволя на IAAF да използва мен и моето тяло отново. IAAF ме използва в миналото като морско свинче, за да експериментира. Разтревожена съм, че други жени атлетки ще се чувстват принуждавани от IAAF да приемат медикаменти. Няма да позволя това да се случи отново”, допълни Семеня.

По-рано този месец Швейцарският федерален съд отмени временно новото правило на IAAF за атлетките с различно сексуално развитие, които не могат да участват на състезания при жените в дисциплините от 400 метра до една миля, докато не се подложат на хормонално лечение. Семеня обаче получи отказ от президента на Мароканската атлетическа федерация при желанието си да участва на Диамантената лига в Рабат през миналата седмица.



По-рано този месец Швейцарският федерален съд отмени временно новото правило на IAAF за атлетките с различно сексуално развитие, които не могат да участват на състезания при жените в дисциплините от 400 метра до една миля, докато не се подложат на хормонално лечение. Семеня обаче получи отказ от президента на Мароканската атлетическа федерация при желанието си да участва на Диамантената лига в Рабат през миналата седмица.

Още по темата

0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1020 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1