Борна Чорич започна успешно защитата на титлата в Хале

Шампионът от 2018 година Борна Чорич започна успешно защитата на титлата си на тенис турнира от сериите АТР 500 в Хале. Младият хърватин елиминира Хауме Мунар със 7:6(2), 6:3 в първия си двубой в надпреварата. Както е известно, миналият сезон Чорич надви Роджър Федерер в битката за отличието и спечели последната си засега титла.

Through in two



For just the 5th time in 2019, @borna_coric wins in straight sets - beating Munar 7-6(2) 6-3 in Halle.#NoventiOpen2019 pic.twitter.com/FzTkQA29GP