НБА Желанието на Кауай е да играе в Лос Анджелис 18 юни 2019 | 16:35 - Обновена 0



копирано



.@raptors fans are reflected in the glasses of @kawhileonard during the parade #WeTheNorth #wethenorthday #toronto pic.twitter.com/ZoYvaXcerN — Frank Gunn (@frankgunnphoto) June 17, 2019

Изданието изтъква, че “езерняците” няма да разполагат с нужните средства, за да подпишат с Ленърд, а освен всичко друго той не е ентусиазиран от възможността да бъде едва трети избор след ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис. Очакванията са, че битката за подписа му ще бъде изцяло между Клипърс и Раптърс и дори Кауай да се срещне с други кандидати, тези два тима са начело на списъка му.

kawhi leonard’s game 7 buzzer beater syncs perfectly with his championship parade laugh pic.twitter.com/OIPRoQ3Bny — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) June 17, 2019

Всъщност Ленърд държи всички в режим на изчакване, защото до 29 юни той трябва да вземе решение дали да активира или да се откаже от клаузата, която би удължила договора му с Раптърс за още един сезон. Ако се стигне до “да” от негова страна, той ще си гарантира $21.3 милиона заплата през следващата година, но по-вероятно е това да не се случи.



Двукратният шампион на НБА е родом от Лос Анджелис. Кауай Ленърд се е концентрирал върху Лос Анджелис като потенциална дестинация №1 на трансферния пазар това лято. По информация на ESPN обаче крилото е поставил като приоритет пред себе си не Лейкърс, а Клипърс, като същевременно Торонто също ще има шанс да го задържи в състава си.Изданието изтъква, че “езерняците” няма да разполагат с нужните средства, за да подпишат с Ленърд, а освен всичко друго той не е ентусиазиран от възможността да бъде едва трети избор след ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис. Очакванията са, че битката за подписа му ще бъде изцяло между Клипърс и Раптърс и дори Кауай да се срещне с други кандидати, тези два тима са начело на списъка му.Всъщност Ленърд държи всички в режим на изчакване, защото до 29 юни той трябва да вземе решение дали да активира или да се откаже от клаузата, която би удължила договора му с Раптърс за още един сезон. Ако се стигне до “да” от негова страна, той ще си гарантира $21.3 милиона заплата през следващата година, но по-вероятно е това да не се случи.Двукратният шампион на НБА е родом от Лос Анджелис.

Още по темата

0



копирано

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1367 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1