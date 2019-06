Тенис Мачът на Григор бе отложен за сряда 18 юни 2019 | 18:44 - Обновена 1



Мачът на Григор Димитров от първия кръг на турнира в “Куинс Клъб” в Лондон с канадския суперталант Феликс-Оже Алясим бе отложен за утре. Капризното време и дъждът в английската столица объркаха сериозно днешната програма, в която бяха направени много размествания, а първоначално хасковлията трябваше да излезе на корта в последната среща на централния корт. UPDATE



Stan Wawrinka vs. Dan Evans on Centre Court and Jay Clarke vs. Lucas Pouille on Court 1 are still scheduled for today, not before 5:00 pm.



All other matches have been postponed for the night. #QueensTennis pic.twitter.com/ztrWE0uvGq — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 18, 2019 В крайна сметка обаче организаторите са преценили, че няма шанс мачът между Димитров и Оже-Алясим да се изиграе днес и той е преместен за сряда. Отложени са и всички останали мачове. Unfortunately, play has been cancelled for the day due to rain.



Our raincheck policy comes into force, and a full face-value refund for all of today’s ticket-holders will be available.



Please visit the tournament website, https://t.co/Wyk0GwNkX1 for full details.#QueensTennis pic.twitter.com/l1pId64LFn — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 18, 2019

