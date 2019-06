Тенис Британец предложи да бъде партньор на двойки на Мъри 18 юни 2019 | 14:24 0



Анди Мъри ще се завърне на корта в Куинс, където ще играе в тандем с Фелисиано Лопес. Трикратният „мейджър“ шампион обаче не е сигурен дали испанецът ще участва на Уимбълдън и сподели, че може да се наложи да си търси партньор. И след като Ник Кирьос отказа шеговито, сънародникът на бившия №1 Даниел Еванс не би се замислил да играе от една страна на мрежата с Анди. „Наслаждавах се, когато последно играх с него“, сподели Еванс относно тандема с Мъри в Индиън Уелс преди две години. „Не знаех, че си търси партньор на двойки. Не ме е питал, но ако го направи, със сигурност ще играя с него. Няма нужда дори да го обмислям. Той е невероятен тенисист“. 29-годишният британец се наслаждава на добър сезон на трева, след като спечели два последователни „Чалънджър“ турнира – в Сърбитън и в Нотингам. В Куинс пък започва с труден двубой срещу Стан Вавринка. Looks like all that practice paid off...



How are you so sickeningly good at this @andy_murray?!#QueensTennis pic.twitter.com/gNC7r6YKC6 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 17, 2019 Запитан преди дни с кого ще играе в тандем в бъдеще, Анди Мъри заяви: „Говорил съм с някои играчи за това, но е трудно за мен да се отдам напълно на това да играя. Планът ми е да опитам да изиграя три седмици – в Куинс, в Ийстбърн и на Уимбълдън. Вече говорих с няколко тенисисти, които са малко по-спокойни от гледна точка на това дали ще участват, или не. Не е нужно те да са специалисти на двойки, а момчета, за които няма да е от значение дали ще мога да взема участие, или не“, заяви британецът. Трикратният шампион от "Големия шлем" сподели, че може би ще играе с Лопес и на турнира в Ийстбърн. В същото време разкри, че испанският ветеран чака разрешение за „уайлд кард“ на Уимбълдън. Let's talk about Andy. @Andy_Murray is back.

Here's what you need to know about the Brit's return.

: #TCLive→ https://t.co/tPoe44C26q#QueensTennis pic.twitter.com/YGPLZZbwKd — Tennis Channel (@TennisChannel) June 18, 2019 „Позицията му в ранглистата малко падна, така че ще се нуждае от „уайлд кард“ за Уимбълдън. Ако не получи, ще трябва да играе в квалификациите“, сподели Анди Мъри и допълни, че през следващата седмица ще има повече яснота относно ситуацията. TennisKafe.com

