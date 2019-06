Първи максимален брейк за новия снукър сезон!

Сезон 2019/2020 в снукъра започна само преди около седмица, но вече предостави максимален брейк от 147 точки! Том Форд направи перфектната серия по време на квалификациите за Международния шампионат при победата си с 6:1 над Фрейзър Патрик в Шефилд.

Това е четвърти максимум за 35-годишния майстор на щеката, който без особени проблеми се класира за турнира през август в китайския град Дачин.

