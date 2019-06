Моторни спортове Yamaha на първите две места на MotoGP теста в Барселона 18 юни 2019 | 11:56 - Обновена 0



PIC: Lorenzo's bike on the barrier after test fall



Full story https://t.co/YNBdUZwume https://t.co/YNBdUZwume — CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) June 17, 2019 Маверик Винялес и Франко Морбидели завършиха сезонния MotoGP тест в Барселона на първо и второ място за Yamaha, разделени от само 0.047 сек. В същото време и двамата заводски пилоти на Honda Марк Маркес и Хорхе Лоренсо паднаха, последният от които при по-тежък инцидент. Падането на Лоренсо наложи и появата на червени флагове по време на сесията, като моторът му се озова върху бариерата на трасето при осмия завой. Лоренсо посети медицинския център за преглед, а по-късно се върна на трасето, за да запише общо 65 обиколки, най-добрата от които му отреди 17-о място. До обяд първата позиция държеше Алекс Ринс със Suzuki, който в ранния следобед бе изпреварен от Маркес. Лидерът в генералното класиране на MotoGP изпробва три различни мотора – два с различни спецификации за сезон 2019 и един със спецификация от 2018-а. Най-бързата обиколка на Винялес бе последната му – 98-мата и така той завърши и втория сезонен тест в MotoGP с най-доброто постижение. Маркес остана трети, а Ринс, който изпробва ново шаси на Suzuki – четвърти. Пети завърши Фабио Куартараро, който спечели полпозишън на трасето в Барселона в събота и първия си подиум в MotoGP кариерата в неделя. Alex Rins gives positive feedback - especially under braking - for the modified Suzuki GSX-RR after sampling it at the Catalunya MotoGP test



Read more https://t.co/tKj5aEHJYz pic.twitter.com/Ty4qgfox0g — CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) June 17, 2019 С най-бърза обиколка за Ducati бе Франческо Баная на шесто място, който също претърпя инцидент на 13-ия завой. Сателитният пилот на Honda Такааки Накагами за първи път изпробва машината на японския конструктор за 2019-а и завърши седми. Заводските пилоти на Ducati Данило Петручи и Андреа Довициозо тестваха нови аеродинамични елементи на моторите си, а следобед Дови изпробва и ново шаси. Двамата останаха съответно на 11-о и 12-о място. Валентино Роси завърши теста 14-и, като нито той, нито съотборникът му Винялес тестваха нови съществени компоненти. Доктора изпробва нова изпускателна система, а от Yamaha обещават, че ще подготвят нови неща за следващия тест на чешката писта "Бърно". #MotoGPxESPN ¡Acá están los resultados del test! pic.twitter.com/06YMJXeoYX — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) June 17, 2019

